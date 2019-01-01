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Бучанська МТГ: Як працює управління соціальної політики

До уваги громадянам Бучанської міської територіальної громади!


Управління соціальної політики Бучанської міської ради не має можливості працювати у звичайному режимі так, як на території нашого міста проводяться бойові дії і місто знаходиться в окупації російських військ.

У цей нелегкий час для нашої країни спеціалісти нашого Управління соціальної політики Бучанської міської ради надають консультації з усіх питань соціального характеру.

В режимі он-лайн консультацій з таких питань:
► з питань оформлення державних соціальних допомог та виплат (при народженні дитини, по вагітності та пологах, «пакунок малюка», багатодітна родина, малозабезпечені, багатодітні, вагітність та пологи, на догляд та ін.):
Кухарук Оксана Володимирівна - тел.
+380674055409

► з питань оформлення довідки внутрішньо переміщених осіб, отримання допомоги ВПО, реєстрація через портал «Дія», надання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих, технічні засоби реабілітації:
Ретьман Світлана Михайлівна – тел.
+380505399326
+380981043113

► з питань потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС:
Мазур Тетяна Володимирівна – тел.
+380979383285

► з питань надання пільг на житлово-комунальні послуги:
Гулянська Катерина Петрівна – тел.
+380972333365

► з питань призначення житлових субсидій на житлово-комунальні послуги та державних соціальних допомог та компенсацій:
Білоусько Валентина Пилипівна - тел.
+380660619769

► з питань формування виплатних документів щодо виплат ДСД та інших видів компенсацій, виплат до 5 травня:
Осадча Валентина Миколаївна - тел.
+380969326729

► з питань відділу служби у справах дітей та сім’ї:
Артюшенко В’ячеслав В’ячеславович – тел.
+380975636285

► з питань відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю:
Ренчка Олена Олександрівна – тел.
+380673034733
Телеграм, Вайбер;

► з питань відділу надання соціальних послуг:
Жолуденко Світлана Володимирівна – тел.
+380672859657
Телеграм, Вайбер.


Тримаймося! Бережіть себе та рідних!
З повагою, Ірина Пасічна.

 ВІЙНА субсидії
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