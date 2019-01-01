Бучанська МТГ: Як працює управління соціальної політики

До уваги громадянам Бучанської міської територіальної громади!

У цей нелегкий час для нашої країни спеціалісти нашого Управління соціальної політики Бучанської міської ради надають консультації з усіх питань соціального характеру.► з питань оформлення державних соціальних допомог та виплат (при народженні дитини, по вагітності та пологах, «пакунок малюка», багатодітна родина, малозабезпечені, багатодітні, вагітність та пологи, на догляд та ін.):Кухарук Оксана Володимирівна - тел.► з питань оформлення довідки внутрішньо переміщених осіб, отримання допомоги ВПО, реєстрація через портал «Дія», надання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих, технічні засоби реабілітації:Ретьман Світлана Михайлівна – тел.► з питань потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС:Мазур Тетяна Володимирівна – тел.► з питань надання пільг на житлово-комунальні послуги:Гулянська Катерина Петрівна – тел.► з питань призначення житлових субсидій на житлово-комунальні послуги та державних соціальних допомог та компенсацій:Білоусько Валентина Пилипівна - тел.► з питань формування виплатних документів щодо виплат ДСД та інших видів компенсацій, виплат до 5 травня:Осадча Валентина Миколаївна - тел.► з питань відділу служби у справах дітей та сім’ї:Артюшенко В’ячеслав В’ячеславович – тел.► з питань відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю:Ренчка Олена Олександрівна – тел.Телеграм, Вайбер;► з питань відділу надання соціальних послуг:Жолуденко Світлана Володимирівна – тел.Телеграм, Вайбер.