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  • Сьогодні, 22:33
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Для Бучанської громади та району волонтери запустили новий склад гуманітарки

Бучанец Олександр Остапа повідомив, що волонтери Бучі приймають гуманітарну допомогу на ще один склад.



Ви знаєте, хто такий волонтер?
Як показала власна практика: це водій, перемовник, комерс, двірник, вантажник, спеціаліст кол-центру, психолог і іноді психіатр.
Сьогодні запустили новий склад для Бучанської громади і Бучанського району зустріли три легкові авто і 8 бусів на наш склад гуманітарної допомоги! Неймовірно важко розуміти, що вже стільки днів бучанці не отримують гумку. Але, на щастя, вона є і буде!
Суть гуманітарки – доходити до тих, хто потребує! Тому і ті, хто вже виїхав, теж вибудовуємо структуру, як отримати допомогу. Мені, хто виїхав у зимній куртці, вже пощастило знайти легшу.
А ще сьогодні зловив себе на думці, що ті бучанці, які зараз разом зі мною – це найкраща команда евер. Бо всі заряджені на успіх, на добро, на допомогу! Ніхто не сачкує, а навпаки допомагає і проявляє ініціативу!
Далі більше!


► Одяг і взуття - дитяче і доросле
► Продукти харчування
► Засоби гігієни
► Чай і кава
► Консерви овочеві і м'ясні
► Постільна білизна, рушники
► Пральні машини.
Всього понад 20 тонн вантажів.




 ВІЙНА Буча
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