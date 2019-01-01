Для Бучанської громади та району волонтери запустили новий склад гуманітарки

Бучанец Олександр Остапа повідомив, що волонтери Бучі приймають гуманітарну допомогу на ще один склад.
Як показала власна практика: це водій, перемовник, комерс, двірник, вантажник, спеціаліст кол-центру, психолог і іноді психіатр.
Сьогодні запустили новий склад для Бучанської громади і Бучанського району зустріли три легкові авто і 8 бусів на наш склад гуманітарної допомоги! Неймовірно важко розуміти, що вже стільки днів бучанці не отримують гумку. Але, на щастя, вона є і буде!
Суть гуманітарки – доходити до тих, хто потребує! Тому і ті, хто вже виїхав, теж вибудовуємо структуру, як отримати допомогу. Мені, хто виїхав у зимній куртці, вже пощастило знайти легшу.
А ще сьогодні зловив себе на думці, що ті бучанці, які зараз разом зі мною – це найкраща команда евер. Бо всі заряджені на успіх, на добро, на допомогу! Ніхто не сачкує, а навпаки допомагає і проявляє ініціативу!
Далі більше!
► Одяг і взуття - дитяче і доросле
► Продукти харчування
► Засоби гігієни
► Чай і кава
► Консерви овочеві і м'ясні
► Постільна білизна, рушники
► Пральні машини.
Всього понад 20 тонн вантажів.