» » ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми
  • Сьогодні, 18:27
  • 109
  • 0
+aA | -Aa 

ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми

Для родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги.




Допомогу можуть отримати родини, які:

► мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявки
► мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Якщо ваша родина саме така, необхідно зареєструватися на сайті
register.unicef.org.

Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги.

Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Вам повідомлять про рішення, надіславши СМС на номер, який ви зазначите при подання заявки.

Як розраховується сума грошової допомоги:

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 осіб.


Виплата допомоги за 3 місяці відбувається одноразово.

Наприклад, якщо в родині 5-ро членів, родина отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн.

Виплата надійде на вказаний вами банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.


Переконайтеся, що у вас є доступ до рахунка перед поданням заявки.
ВІЙНА законодавство
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

Буча та регіон
'Пакунок малюка' компенсують грошима

'Пакунок малюка' компенсують грошима

Управління соціальної політики
Розміри державної соціальної допомоги з липня

Розміри державної соціальної допомоги з липня

законодавтство
Багатодітна родина: Про виплати допомоги на дітей

Багатодітна родина: Про виплати допомоги на дітей

Управління соціальної політики
Більше мільйона гривен матеріальної допомоги отримають бучанські ветерани Другої світової війни

Більше мільйона гривен матеріальної допомоги отримають бучанські ветерани Другої світової війни

Буча та регіон
Податкова: Внесено зміни до плати за землю

Податкова: Внесено зміни до плати за землю

Публікації
Про механізм монетизації допомоги на оплату ЖКГ

Про механізм монетизації допомоги на оплату ЖКГ

Буча та регіон
При працевлаштуванні виплата допомоги на дитину після досягнення двох років припиняється

При працевлаштуванні виплата допомоги на дитину після досягнення двох років припиняється

законодавтство
У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

законодавтство
Управління праці розяснює: Кому надається щомісячна адресна допомога?

Управління праці розяснює: Кому надається щомісячна адресна допомога?

Управління соціальної політики
Допомога по догляду за дитиною до 3 років скасована офіційно - ?

Допомога по догляду за дитиною до 3 років скасована офіційно - ?

законодавтство
Держслужбовцям зменшили пенсії й позбавили вихідної допомоги

Держслужбовцям зменшили пенсії й позбавили вихідної допомоги

законодавтство
Пільги щодо пенсійного забезпечення працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення

Пільги щодо пенсійного забезпечення працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення

УПФУ в місті Буча інформує
РЕЄСТР послуг Управління соціальної політики

РЕЄСТР послуг Управління соціальної політики

Управління соціальної політики
Для кого передбачена субсидія

Для кого передбачена субсидія

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар