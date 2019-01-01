ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми

Для родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 осіб.

Виплата надійде на вказаний вами банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.

Допомогу можуть отримати родини, які:► мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявки► мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.Якщо ваша родина саме така, необхідно зареєструватися на сайтіЗаявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Вам повідомлять про рішення, надіславши СМС на номер, який ви зазначите при подання заявки.Наприклад, якщо в родині 5-ро членів, родина отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн.Переконайтеся, що у вас є доступ до рахунка перед поданням заявки.