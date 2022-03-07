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Як гуманітарна допомога потрапляє в Бучу

Через бойові дії великі фури з гуманітарною допомогою не можуть заїздити до Бучі. Тому ми їх розвантажуємо в сусідніх громадах, а вже звідти надається підтримка адресно – відповідно до прохань і заявок.



Створити гуманітарні коридори у даний період - досить складно.
Щоранку ми чекаємо на виступ віце-прем‘єра Ірини Верещук, щоб дізнатися, чи є «зелений коридор» на Бучу, Ворзель або в села нашої громади. Якщо гуманітарний рейс підтверджено, то волонтери спільно із співробітниками ДСНС завантажують відповідні автобуси.
Вже у Бучі їх розвантажують місцеві сміливці, що підтримують роботу пунктів видачі їжі та ліків. Організовують роздачу допомоги людям, які залишися в нашому місті.

Якщо ви виїхали з Бучі і бажаєте долучитися до волонтерської роботи, заповніть, будь ласка, анкету – з вами зв‘яжуться наші співробітники: https://bit.ly/bucha_help_outside

Якщо ви чи ваші рідні потребують допомоги, заповніть форму: https://bit.ly/bucha_help або телефонуйте на «гарячу лінію»
+380800800167


Через окупацію допомогу в Бучі та Ворзелі можна отримати лише в пунктах видачі, бо розвозити їх по адресах смертельно небезпечно.



 ВІЙНА Буча
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