Про звільнення міста Ірпінь від російських окупантів

Александр Фацевич на своїй сторінці у фейсбук проінформував про звільнення міста Ірпінь від окупантів:



Дякую полку НПУ «САФАРІ», ППОП ГУНП Київської області, зведеній групі ДПП НПУ за професійну злагоджену роботу.

Окремо хочу подякувати підрозділам:

ГУР МО, ЗСУ, ТРО і багатьом добровольчим підрозділам!

Це маленька перемога великої війни!

Далі буде!!!

Євген Межевікін ( Адам) ти віртуоз!!! Дякую тобі окрема і твоїй героїчній бойовій групі!!!

СЛАВА УКРАЇНІ! ІРПІНЬ ВІЛЬНИЙ ВІД орків!!! Дякую полку НПУ «САФАРІ», ППОП ГУНП Київської області, зведеній групі ДПП НПУ за професійну злагоджену роботу.Окремо хочу подякувати підрозділам:ГУР МО, ЗСУ, ТРО і багатьом добровольчим підрозділам!Це маленька перемога великої війни!Далі буде!!!Євген Межевікін ( Адам) ти віртуоз!!! Дякую тобі окрема і твоїй героїчній бойовій групі!!!СЛАВА УКРАЇНІ!

Про звільнення міста Ірпінь також повідомив у відеозверненні міський голова Олександр Маркушин.

», – сказав мер.Він подякував військовослужбовцям Збройних сил України, бійцям територіальної оборони, співробітникам Національній поліції та поліцейським спецпідрозділам, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.Водночас міський голова застеріг ірпінців, які евакуювалися з міста, від передчасного повернення.» – наголосив Олександр Маркушин.