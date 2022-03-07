Про звільнення міста Ірпінь від російських окупантів

Александр Фацевич на своїй сторінці у фейсбук проінформував про звільнення міста Ірпінь від окупантів:
Дякую полку НПУ «САФАРІ», ППОП ГУНП Київської області, зведеній групі ДПП НПУ за професійну злагоджену роботу.
Окремо хочу подякувати підрозділам:
ГУР МО, ЗСУ, ТРО і багатьом добровольчим підрозділам!
Це маленька перемога великої війни!
Далі буде!!!
Євген Межевікін ( Адам) ти віртуоз!!! Дякую тобі окрема і твоїй героїчній бойовій групі!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Про звільнення міста Ірпінь також повідомив у відеозверненні міський голова Олександр Маркушин.
«У нас є приємні новини: сьогодні звільнено Ірпінь. Зараз проходить зачистка», – сказав мер.
Він подякував військовослужбовцям Збройних сил України, бійцям територіальної оборони, співробітникам Національній поліції та поліцейським спецпідрозділам, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.
Водночас міський голова застеріг ірпінців, які евакуювалися з міста, від передчасного повернення.
«Звертаюся до наших мешканців: в Ірпінь повертатися поки що не можна, це поки небезпечно. Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна!» – наголосив Олександр Маркушин.
Ірпінь ТБ