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  • Учора, 17:47
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Волонтери інформують: Що вціліло в центрі Бучі 27.03.2022



Ситуація в Бучі станом на 14.00 27.03.22р. Сьогодні була перша ніч, коли не стріляли танки і Гради.

▪️ Басейн "Цитрус" - цілий, незначне ушкодження покрівлі, сонячні колектори цілі

▪️ Гімназія - ціла, ЗОШ 4- ціла, поліклініка - ціла, лікарня- ціла(незначні ушкодження вікон)

▪️ ЖК "Гранд Бурже" - цілий, ТРЦ "Авенір Плаза" - цілий, розграбований нашими жителями, всі фасадні вікна 2 поверхів розстріляні.

▪️ Епіцентру в Бучі більше немає- згорів дотла, стіни і стеля- впали.

▪️ Новий ТРЦ "Рітейл Буча" - цілий, розграбований.

▪️ ТЦ " Пасаж- цілий, розграбований, був затоплений водою, в підвалі води 20-30см, частково постріляні вікна.

▪️ Вокзал - цілий. Новус на Варшавці - цілий, розграбований, АТБ на Енергетиків - цілий, розграбований.

▪️ Всі аптеки в центрі міста- цілі, розграбовані.

▪️Дитячі садочки: на Енергетиків- розбито праворуч від входу панорамні вікна, все інше ціле. Садочок Горобинка- цілий.
ВІЙНА Буча
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