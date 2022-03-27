Волонтери інформують: Що вціліло в центрі Бучі 27.03.2022

Ситуація в Бучі станом на 14.00 27.03.22р. Сьогодні була перша ніч, коли не стріляли танки і Гради.▪️ Басейн "Цитрус" - цілий, незначне ушкодження покрівлі, сонячні колектори цілі▪️ Гімназія - ціла, ЗОШ 4- ціла, поліклініка - ціла, лікарня- ціла(незначні ушкодження вікон)▪️ ЖК "Гранд Бурже" - цілий, ТРЦ "Авенір Плаза" - цілий, розграбований нашими жителями, всі фасадні вікна 2 поверхів розстріляні.▪️ Епіцентру в Бучі більше немає- згорів дотла, стіни і стеля- впали.▪️ Новий ТРЦ "Рітейл Буча" - цілий, розграбований.▪️ ТЦ " Пасаж- цілий, розграбований, був затоплений водою, в підвалі води 20-30см, частково постріляні вікна.▪️ Вокзал - цілий. Новус на Варшавці - цілий, розграбований, АТБ на Енергетиків - цілий, розграбований.▪️ Всі аптеки в центрі міста- цілі, розграбовані.▪️Дитячі садочки: на Енергетиків- розбито праворуч від входу панорамні вікна, все інше ціле. Садочок Горобинка- цілий.