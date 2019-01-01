Коростенщина отримала декілька терміналів супутникового зв‘язку Starlink від Ілона Маска

Коростенщина відтепер буде забезпечена безперебійним доступом до супутникового інтернету.



Про це 27 березня повідомив голова Коростенської РДА Юрій Тарасюк.

"За дорученням голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечко в період між звуковими сигналами сирен було вручено декілька терміналів супутникового зв‘язку Starlink на нашій славній Коростенщині. Термінали сучасного супутникового зв‘язку дозволять забезпечити безперебійний доступ до супутникового інтернету в разі виникнення проблем з інтернет-мережами нашого району. Щиро вдячні за підтримку голові Житомирської ОВА Віталію Бунечко, компанії Space X та її засновнику Ілону Маску", - зазначив голова РДА.Проєкт Starlink створила компанія Ілона Маска - SpaceX. Обладнання забезпечує отримання доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Ілон Маск надав Україні термінали у відповідь на заклик міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Перші станції вже прибули до Києва, Вінниці та Житомира.