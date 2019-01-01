Андрій Нєбитов: Справедливо і заслужено!

Так, Олексій Кулеба, як перший керівник військової адміністрації Київської області, з початку нападу агресора прийняв тяготи бойових дій, консолідував керівників області, організував логістику забезпечення блокпостів та проводив евакуацію населення.
Олександр Маркушин, Анатолій Федорук, Вадим Токар та Юрій Фомічев безпосередньо знаходяться у своїх містах і зараз, пліч-о-пліч з бійцями територіальної оборони, підтримують життєдіяльність міст, рятують людей і забезпечують гуманітарну допомогу. Головне - були та залишаються зі своєю громадою.
До останнього подиху віддано захищав Гостомель і його жителів Юрій Прилипко, нині нагороджений посмертно.
У надважкий час ці керівники тримають удар, забезпечують оборону населених пунктів та підтримують громадян.
Гідний приклад для усіх! Це по-справжньому мотивує!