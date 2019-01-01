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Андрій Нєбитов: Справедливо і заслужено!

Дуже приємно, що представників Київської обласної військової адміністрації та міських голів Київщини Указом Президента України відзначено державними нагородами за вагомий внесок у захист суверенітету, територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників.

Так, Олексій Кулеба, як перший керівник військової адміністрації Київської області, з початку нападу агресора прийняв тяготи бойових дій, консолідував керівників області, організував логістику забезпечення блокпостів та проводив евакуацію населення.

Олександр Маркушин, Анатолій Федорук, Вадим Токар та Юрій Фомічев безпосередньо знаходяться у своїх містах і зараз, пліч-о-пліч з бійцями територіальної оборони, підтримують життєдіяльність міст, рятують людей і забезпечують гуманітарну допомогу. Головне - були та залишаються зі своєю громадою.



До останнього подиху віддано захищав Гостомель і його жителів Юрій Прилипко, нині нагороджений посмертно.
У надважкий час ці керівники тримають удар, забезпечують оборону населених пунктів та підтримують громадян.
Гідний приклад для усіх! Це по-справжньому мотивує!

 ВІЙНА поліція Буча Ірпінь Федорук Анатолій Петрович
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