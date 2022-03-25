На територіях ведення військових дій зупинять доступ до електронної системи охорони здоров’я

Відповідно до статті 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що на період дії воєнного стану на території України та протягом місяця після його припинення чи скасування функціонування електронної системи охорони здоров’я здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням таких особливостей:
1) Міністерство охорони здоров’я:
з метою забезпечення захисту інформації, що обробляється в електронній системі охорони здоров’я, та за запитами Служби безпеки, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій може приймати рішення щодо зупинення доступу користувачів електронної системи охорони здоров’я (далі — користувачі), які розташовані на територіях ведення військових дій або на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (далі — центральна база даних) та щодо надання рекомендацій Національній службі здоров’я та адміністратору центральної бази даних (далі — адміністратор) щодо зупинення доступу таких користувачів до електронних медичних інформаційних систем;
за запитами Служби безпеки, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій та
за умови забезпечення користувачами, доступ яких до центральної бази даних зупинено, дотримання вимог до захисту інформації, що обробляється в електронній системі
охорони здоров’я, може приймати рішення щодо відновлення доступу користувачів до центральної бази даних та надання рекомендацій Національній службі здоров’я та адміністратору щодо відновлення доступу таких користувачів до електронних медичних інформаційних систем;
доводить рішення щодо зупинення або відновлення доступу користувачів до центральної бази даних та надання рекомендацій щодо зупинення або відновлення доступу таких користувачів до електронних медичних інформаційних систем до відома Національної служби здоров’я та адміністратора протягом одного дня після прийняття таких рішень;
2) рішення Міністерства охорони здоров’я щодо зупинення або відновлення доступу користувачів до центральної бази даних та надання рекомендацій щодо зупинення або
відновлення доступу таких користувачів до електронних медичних інформаційних систем оформляються у вигляді листів та можуть стосуватися всіх закладів охорони здоров’я,
фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — суб’єкти господарювання), чи місць провадження медичної практики, що розташовані на визначеній (визначених) у рішенні території (територіях), або окремих суб’єктів господарювання чи місць провадження медичної практики;
3) Національна служба здоров’я формує переліки користувачів, доступ яких до центральної бази даних підлягає зупиненню або відновленню, та надає зазначені переліки
адміністратору у знеособленому вигляді протягом одного дня після отримання інформації щодо відповідних рішень Міністерства охорони здоров’я;
4) адміністратор:
здійснює необхідні технічні заходи щодо зупинення або відновлення доступу користувачів до центральної бази даних та надсилає операторам електронних медичних інфор-
маційних систем рекомендації щодо зупинення або відновлення доступу зазначених користувачів до систем, баз даних та інформаційних ресурсів, технічне забезпечення та/
або обслуговування яких здійснюється відповідними операторами, згідно з переліками, наданими Національною службою здоров’я, та з урахуванням наявної в операторів інформації;
інформує Міністерство охорони здоров’я та Національну службу здоров’я про здійснені заходи щодо зупинення або відновлення доступу користувачів до центральної бази даних не пізніше ніж протягом трьох днів з дня такого зупинення або відновлення;
5) оператори електронних медичних інформаційних систем:
відповідно до рекомендацій адміністратора та за наявності технічної можливості та/або можливості фізичного доступу до обладнання зупиняють доступ користувачів до
систем, баз даних та інформаційних ресурсів, технічне забезпечення та/або обслуговування яких здійснюється відповідними операторами, та знищують бази даних, які вико-
ристовувалися такими користувачами та розміщені безпосередньо на визначеній (визначених) у рекомендаціях території (територіях);
відповідно до рекомендацій адміністратора та за наявності технічної можливості та/або можливості фізичного доступу до обладнання відновлюють доступ користувачів до
систем, баз даних та інформаційних ресурсів, технічне забезпечення та/або обслуговування яких здійснюється відповідними операторами, та за наявності резервних копій зни-
щених баз даних відновлюють їх функціонування;
інформують адміністратора про здійснені заходи щодо зупинення або відновлення доступу користувачів до систем, баз даних та інформаційних ресурсів, технічне забезпе-
чення та/або обслуговування яких здійснюється відповідними операторами, не пізніше ніж протягом двох днів з дня такого зупинення або відновлення;
6) суб’єкти господарювання, рішення щодо зупинення доступу яких до центральної бази даних прийнято Міністерством охорони здоров’я, за наявності технічної можливості та/або можливості фізичного доступу до обладнання сприяють здійсненню заходів, передбачених цією постановою.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.