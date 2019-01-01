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На Київщині українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, відповідаючи на питання щодо оптимізації блокпостів.



«На Київщині ми стоїмо, переходимо до контрнаступу та рухаємося уперед», - сказав Денисенко.

За його словами, ключові бої цієї ночі перш за все відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

"Зараз ми отримуємо інформацію від Генерального Штабу ЗСУ. Я знаю, що нам вдалося достатньо багато відбити, в тому числі було знищено 12 танків , кілька літаків, понад 10 одиниць броньованої техніки , понад 300 людей", - сказав радник міністра.

За його словами, рф примусово вивозить українців у Таганрог, Вороніж, в інші міста - це їхня теперішня тактика. «Зрозуміло, що росіяни все це роблять, бо їм потрібна телевізійна картинка. Думаю, що найближчим часом вони будуть ще щось подібне робити. Насправді в перші тижні вони повністю програвали інформаційну війну, не були готові до опору. А протягом останніх тижнів вони починають топорно, як вони вміють, переходити в інформаційні контратаки на території рф, ні на території України чи Європи вони не можуть зайти», - сказав Денисенко.

Президент рф путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
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