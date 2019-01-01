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Добровольці з ТРО мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення

Добровольці з тероборони отримали право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

► Члени сімей таких осіб в разі загибелі добровольця також отримують право на на підвищенні норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім того, добровольці отримали деякі пільги на призначення дострокової пенсії за віком.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищенні норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.



У разі загибелі осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищенні норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім цього, особам, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад та приймають безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій” від 15 березня 2022 року № 2121-IX.
ВІЙНА пенсійний фонд законодавство
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