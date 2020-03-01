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  • Учора, 21:44
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Бучанська міська рада налагодила роботу в умовах окупації

Про це під час засідання гуманітарного штабу, що працює у режимі 24/7, повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.
Працює він в одному із населених пунктів Бучанського району у координації з обласною та районною військовими адміністраціями.


Евакуація населення, діяльність волонтерів здійснюються у надскладних умовах: люди працюють, ризикуючи життям.
У таких умовах - не до відео і піару: часто відлік часу йде на хвилини, рішення треба ухвалювати миттєво. Тому не вірте фейкам, що розганяють у соціальних мережах: ми працюємо і будемо працювати для громади.

Удалося налагодити роботу фінансового управління та управління соціальної політики Бучанської міської ради.
Наразі здійснюється моніторинг потреб тих, хто виїхав із громади і потребує підтримки.

Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk постійно координує роботу штабу, виконавчі структури та депутатський корпус працюють злагоджено на перемогу.

На офіційній сторінці Бучанськоі міської ради ми і надалі інформуватиметься про роботу штабу.

Телефон кол-центру:

+0800800167





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