Бучанська міська рада налагодила роботу в умовах окупації

Про це під час засідання гуманітарного штабу, що працює у режимі 24/7, повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

Працює він в одному із населених пунктів Бучанського району у координації з обласною та районною військовими адміністраціями.

+0800800167

Евакуація населення, діяльність волонтерів здійснюються у надскладних умовах: люди працюють, ризикуючи життям.У таких умовах - не до відео і піару: часто відлік часу йде на хвилини, рішення треба ухвалювати миттєво. Тому не вірте фейкам, що розганяють у соціальних мережах: ми працюємо і будемо працювати для громади.Удалося налагодити роботу фінансового управління та управління соціальної політики Бучанської міської ради.Наразі здійснюється моніторинг потреб тих, хто виїхав із громади і потребує підтримки.Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk постійно координує роботу штабу, виконавчі структури та депутатський корпус працюють злагоджено на перемогу.На офіційній сторінці Бучанськоі міської ради ми і надалі інформуватиметься про роботу штабу.Телефон кол-центру: