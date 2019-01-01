В Україні ухвалили "митну реформу". Що вона передбачає?

Що сталося

24 березня Верховна Рада підтримала зміни до Податкового кодексу для підтримки малого та середнього бізнесу у воєнний період. Законопроєкт №7190 передбачає таке:

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7190 «Про внесення змін до Податкового кодексу України», який передбачає пільги на імпорт та скасування податку на нерухомість у зоні бойових дій, повідомляють на порталі парламенту. ► Скасовується мито на ввезені в Україні товари, окрім тих, що завезені з росії, білорусі та тимчасово окупованих територій;► з 1 квітня і до кінця воєнного стану звільняються від ПДВ за ввезені товари ФОП 1–3 групи, що сплачують податок за ставкою 2%;► для переліку товарів, визначених Кабміном, скасовується обов’язок подавати дозвільні документи, необхідні для імпорту (санітарні, екологічні та інші);► податок на житлову нерухомість, яка розташована в зоні активних бойових дій, сплачувати за 2021 та 2022 рік не потрібно;► з 1 березня 2022 року до 31 грудня року, в якому буде скасовано воєнний стан, не потрібно сплачувати податок на нежитлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій;► не потрібно сплачувати митний податок за транспорт, який ввозять громадяни;► ФОП спрощеної системи звільняються від акцизного податку та ПДВ із ввезення транспортних засобів;► спрощений спосіб митного контролю не поширюється на компанії, які ввозять в Україну етиловий спирт та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу живого бродіння), тютюнові вироби, тютюн та його промислові замінники, сигарети, а також рідини, що використовуються в електронних сигаретах.