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  • Учора, 15:55
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Ухвалено Закон, що забезпечить ефективну роботу ЦНАПів під час війни

Зараз важливо, щоб держоргани та місцева влада працювали безперебійно, швидко та ефективно. Щоб забезпечити це на всіх рівнях влади, Парламент ухвалив відповідний Закон https://cutt.ly/ySK5vys. Конституційна більшість — ЗА.

Як це вплине на роботу ЦНАПів:

✅ Міністерства зможуть швидко змінювати порядок надання адмінпослуг у громадах, де ведуться бойові дії. Без очікування на зміни до Законів. Перелік таких громад визначають обласні військово-цивільні адміністрації за погодженням з Генштабом ЗСУ.

✅ ЦНАПи надаватимуть адмінпослуги, що доступні в інших держустановах їхньої громади. Тобто якщо паспортні послуги можна отримати в місцевому підрозділі ДМС, то і в ЦНАПі вони доступні, як і до війни.

✅ У громадах, де активні бойові дії, люди, що звернуться за держпослугою, порушивши строки, — не платитимуть штрафи, а ЦНАПи, що не зможуть вчасно надати послугу, — не отримають скаргу.

✅ Адміністратори ЦНАП та реєстратори, що евакуювалися до більш безпечних регіонів країни — пріоритетні кандидати на посади в органах місцевого самоврядування, куди переїхали.

✅ Голови громад зможуть змінювати та розширювати без конкурсного відбору команди органів місцевого самоврядування. Така можливість є лише в регіонах, де немає бойових дій.

Сьогодні понад 750 ЦНАПів продовжують надавати українцям сучасний держсервіс.
Знаходьте найближчий до вас Центр на мапі >>.

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