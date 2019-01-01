Ухвалено Закон, що забезпечить ефективну роботу ЦНАПів під час війни

Як це вплине на роботу ЦНАПів:
✅ Міністерства зможуть швидко змінювати порядок надання адмінпослуг у громадах, де ведуться бойові дії. Без очікування на зміни до Законів. Перелік таких громад визначають обласні військово-цивільні адміністрації за погодженням з Генштабом ЗСУ.
✅ ЦНАПи надаватимуть адмінпослуги, що доступні в інших держустановах їхньої громади. Тобто якщо паспортні послуги можна отримати в місцевому підрозділі ДМС, то і в ЦНАПі вони доступні, як і до війни.
✅ У громадах, де активні бойові дії, люди, що звернуться за держпослугою, порушивши строки, — не платитимуть штрафи, а ЦНАПи, що не зможуть вчасно надати послугу, — не отримають скаргу.
✅ Адміністратори ЦНАП та реєстратори, що евакуювалися до більш безпечних регіонів країни — пріоритетні кандидати на посади в органах місцевого самоврядування, куди переїхали.
✅ Голови громад зможуть змінювати та розширювати без конкурсного відбору команди органів місцевого самоврядування. Така можливість є лише в регіонах, де немає бойових дій.
Сьогодні понад 750 ЦНАПів продовжують надавати українцям сучасний держсервіс.
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