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єПідтримка в Дії Перші виплати 6500 грн стартували

Ми отримали майже 4 мільйони заявок на допомогу від держави. Відучора розпочалися перші виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 тисяч українців. Першими кошти отримують ті, хто подали заявки в Дії у перший день роботи послуги. Усі виплати розподілятимуться почергово.



Нагадаємо, програма розрахована на людей з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Якщо ви досі не подали заявку в Дії — не зволікайте, зробіть це просто зараз.

1️⃣ Відкрийте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів, якщо ще не маєте її
2️⃣ Зайдіть у Дію та натисніть 👉🏻 Послуги 👉🏻 єПідтримка 👉🏻 Отримати допомогу
3️⃣ Очікуйте на зарахування коштів

Важливо
Якщо ви отримали SMS-повідомлення, що нібито потрібно перейти за посиланням для зарахування коштів, НЕ переходьте. Це — інтернет-шахрайство. Ми не надсилаємо жодних SMS із посиланнями.


Будьте уважні, користуйтеся Дією та витрачайте кошти єПідтримки.
ВІЙНА Дія.Бізнес субсидії законодавство
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