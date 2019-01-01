єПідтримка в Дії Перші виплати 6500 грн стартували

Ми отримали майже 4 мільйони заявок на допомогу від держави. Відучора розпочалися перші виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 тисяч українців. Першими кошти отримують ті, хто подали заявки в Дії у перший день роботи послуги. Усі виплати розподілятимуться почергово.

Важливо

Якщо ви отримали SMS-повідомлення, що нібито потрібно перейти за посиланням для зарахування коштів, НЕ переходьте. Це — інтернет-шахрайство. Ми не надсилаємо жодних SMS із посиланнями.

Нагадаємо, програма розрахована на людей з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Якщо ви досі не подали заявку в Дії — не зволікайте, зробіть це просто зараз.1️⃣ Відкрийте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів, якщо ще не маєте її2️⃣ Зайдіть у Дію та натисніть 👉🏻 Послуги 👉🏻 єПідтримка 👉🏻 Отримати допомогу3️⃣ Очікуйте на зарахування коштівБудьте уважні, користуйтеся Дією та витрачайте кошти єПідтримки.