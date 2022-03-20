Буча та Гостомель під окупацією ворога

"Поки вони під окупацією, що Буча, що Гостомель, що повністю регіон", – так характеризував ситуацію керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Там поки ніяких дій ми зробити не зможемо. Нам треба втримати противника в тих його спробах перейти річку Ірпінь та продовжити наступ на Київ. Поки потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій в цьому напрямку", – розповів Павлюк.

Російські окупанти намагалися оточити Київ зі всіх сторін, щоб захопити місто. Але зазнали невдачі, тож поки засіли в містах поблизу столиці.За його словами, українська армія поки не може розпочати наступ у цьому напрямку. Тож доводиться очікувати.