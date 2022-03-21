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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА: Про створення Гостомельської військової адміністрації

Про утворення військової адміністрації

На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

1. Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області.

2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Київській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №156/2022
21 березня 2022 року
ВІЙНА Гостомель Буча
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