Денис Шмигаль: Уряд запускає комплексну програму підтримки переселенців

Уряд реалізовує масштабну програму Президента України з допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні 21 березня.

«Гроші, робота, житло. Три основні напрямки, які охоплює ця програма», — зазначив очільник Уряду.

«Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони», — додав Денис Шмигаль.

«Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг», — сказав очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Виплати здійснюватимуться через Дію, на картку в банку.Крім того, Уряд розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава виплачуватиме роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів, по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого.Прем’єр-міністр також нагадав, що тиждень тому Уряд ухвалив рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.Як зазначив Денис Шмигаль, усі три напрямки програми вже затверджено Урядом України. Їхня реалізація починається 21 березня з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30 березня запрацює реєстрація через Дію.