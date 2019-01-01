Гуманітарний штаб Київщини

Волонтери БУЧА. call-центр: 0800800167
Гуманітарна допомога.
Допомогу мають отримувати в кожній громаді і саме ті незахищені категорії населення, хто її потребує.
Допоможіть знайти.
Щодня отримуємо дзвінки на "гарячу лінію" з проханням знайти безвісти зниклих людей.
На сьогодні через колл-центр таких вже зайшло понад 800. Жоден дзвінок про допомогу не лишається без уваги! Ми формуємо списки людей, яких рідні не можуть знайти. Далі створюється єдиний реєстр, який передаємо до правоохоронних органів. Зараз напрацьовуємо механізм, як налагодити цю роботу через волонтерів.
Номери, що діють на Київщині:
📍 Багатоканальний кол-центр («гаряча лінія»):
+380443630734.
📍 Центр волонтерів та координації:
+380442861469
+380973104283
📍 Щодо роботи Гуманітарного штабу більше інформації на Телеграм-каналі