20.03.2022: Ситуація на Київщині

► Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь.
Гостомель майже зруйновано, там окопується ворог
► Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь.
► Романівка знаходиться під постійним обстрілом. Вулиці бої тривають майже по всьому Ірпеню
► Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ.
► Загарбник намагається налагодити логістику.
► Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці.
‼️В усіх районах продовжується робота з нарощування оборони.
‼️Сили оборони – в підвищеній боєготовності.
‼️Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.
Ситуація складна, але контрольована.