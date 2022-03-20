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20.03.2022: Ситуація на Київщині

Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.
► Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь.
Гостомель майже зруйновано, там окопується ворог
► Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь.
► Романівка знаходиться під постійним обстрілом. Вулиці бої тривають майже по всьому Ірпеню
► Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ.
► Загарбник намагається налагодити логістику.
► Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці.


‼️В усіх районах продовжується робота з нарощування оборони.
‼️Сили оборони – в підвищеній боєготовності.
‼️Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

Ситуація складна, але контрольована.
ВІЙНА Буча Ірпінь Романівка
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