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Після втрати сотень бійців «кадирівці» з України повернулися в Чечню

За час перебування в Україні чеченські військові російської армії (також відомі як «кадирівці» за іменем очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова) втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний. У контррозвідці СБУ розповіли Радіо Свобода про втрати «кадирівців» в Україні, назвали імена командирів чеченських підрозділів Росгвардії, які засвітилися неподалік Києва, а також розповіли деталі їхньої участі у російському вторгненні.



4 березня з білорусі через Чорнобильську зону прибув загін військ нацгвардії Чечні — близько 1200 людей. До його складу увійшли військові батальйону «Север» (командувач Магомед Тушаєв, загинув), «Юг» (Хусейн Межидов) та ОМОН «Ахмат-Грозный» (Анзор Бісаєв). Свій табір «кадирівці» облаштували у лісі під Бородянкою. Як стверджують в СБУ, однієї ночі в таборі було підірвано боєкомплект, частина бійців загинули.

«З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що "кошмарили" місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж», — кажуть в контррозвідці СБУ.


За повідомленням уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, «кадирівці» зокрема захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці в Київській області, де на той момент перебували 600 людей.

«Ми бачимо, що вони присутні на території України від початку конфлікту, проте їхньої участі в боях ми в результаті жодного разу не побачили. Як ми їх називаємо, це такі «PR-війська». Тобто вони можуть робити багато відео, багато фотографій, зроблених гарно, як вони ходять з автоматами, «зачищають» будинки, як вони нібито роздають гуманітарну допомогу та нібито дбають про мирне населення. Але це – вся їхня діяльність, яку ми весь час бачили», розповів телеканалу «Настоящее время» засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.


Зрештою, за даними контррозвідки СБУ, 13 березня «кадирівців» вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Водночас Рамзан Кадиров днями заявив, що відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.

Повна версія публікації >> www.radiosvoboda.org

 ВІЙНА Бородянка Бучанський район
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