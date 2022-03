Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів._______If Russia is not stopped now, if Russia is not punished now, other aggressors in the world will start other wars. In different regions of the world. On different continents. Wherever a state dreams of conquering its neighbors.Photo: Alex Lourie, Vadim Ghirda, Mikhail Palinchak, Wolfgang Schwan, Mstyslav Chernov.