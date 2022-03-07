Бойові дії продовжуються в напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки

Поліцейські Бучанщини продовжують фіксувати наслідки обстрілів населених пунктів на території району
17 березня агресори обстріляли з «Градів» одне з державних підприємств Ірпеня та зруйнований Романівський міст. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.
Крім цього ворог обстріляв із «Градів» житлові будинки Личанки, внаслідок чого одна людина загинула. Зазнали ударів помешкання жителів села Петрушки. Інформації щодо потерпілих наразі немає.
З реактивних систем залпового вогню «Смерч» бойовики завдали удару по селу Ситняки поблизу Макарова. Надійшло повідомлення про одного пораненого серед мирного населення.
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