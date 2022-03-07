» » Бойові дії продовжуються в напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки
  • Сьогодні, 08:02
  • 735
  • 0
+aA | -Aa 

Бойові дії продовжуються в напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки

Поліцейські Бучанщини продовжують фіксувати наслідки обстрілів населених пунктів на території району
17 березня агресори обстріляли з «Градів» одне з державних підприємств Ірпеня та зруйнований Романівський міст. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.


Крім цього ворог обстріляв із «Градів» житлові будинки Личанки, внаслідок чого одна людина загинула. Зазнали ударів помешкання жителів села Петрушки. Інформації щодо потерпілих наразі немає.
З реактивних систем залпового вогню «Смерч» бойовики завдали удару по селу Ситняки поблизу Макарова. Надійшло повідомлення про одного пораненого серед мирного населення.
Поліцейські Бучанщини і надалі несуть свій професійний обов'язок попри напружену ситуацію! Служити, захищати та допомагати українському народові - наш прямий обов’язок!





1 0

Поліція Київської області 
 ВІЙНА поліція
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Київоблгаз призупиняє газопостачання у 37 населених пунктах на Київщині

Київоблгаз призупиняє газопостачання у 37 населених пунктах на Київщині

Суспільство
7.03.2022: Буча в облозі

7.03.2022: Буча в облозі

Буча та регіон
ВІЙНА: Оперативна інформація станом на 12.00 02.03.2022

ВІЙНА: Оперативна інформація станом на 12.00 02.03.2022

Буча та регіон
Прокуратура: У Київській області найбільше потерпіло дітей від сексуального насильства

Прокуратура: У Київській області найбільше потерпіло дітей від сексуального насильства

Буча та регіон
8 липня у Ворзелі в жахливому ДТП загинула людина

8 липня у Ворзелі в жахливому ДТП загинула людина

Буча та регіон
В Ірпені затримано іноземних квартирних крадіїв, які гастролювали Україною

В Ірпені затримано іноземних квартирних крадіїв, які гастролювали Україною

Буча та регіон
Київ: До уваги водіїв! Біля кладовищ діятимуть обмеження в русі

Київ: До уваги водіїв! Біля кладовищ діятимуть обмеження в русі

Суспільство
В Ірпені драка зі стриляниною - є поранені

В Ірпені драка зі стриляниною - є поранені

Буча та регіон
В Ірпені за ніч горіло три автомобілі

В Ірпені за ніч горіло три автомобілі

Буча та регіон
У Бучі горів автомобіль

У Бучі горів автомобіль

Буча та регіон
Пожежа на території дитячого табору «Дружба» в Ірпені

Пожежа на території дитячого табору «Дружба» в Ірпені

Буча та регіон
Прокуратура міста Ірпеня: Про неправдиве повідомлення про замінування санаторію «Україна»

Прокуратура міста Ірпеня: Про неправдиве повідомлення про замінування санаторію «Україна»

Прокуратура м. Ірпеня
Про заходи, щодо попередження торф’яних пожеж

Про заходи, щодо попередження торф’яних пожеж

Буча та регіон
Право на безкоштовне лікування охороняється законом

Право на безкоштовне лікування охороняється законом

Буча та регіон
Ірпінська ОДПІ відзначила професійне свято

Ірпінська ОДПІ відзначила професійне свято

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар