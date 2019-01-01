УКРПОШТА: Заявка на переадресацію пенсій, субсидій та соціальної допомоги онлайн

Зверніть увагу, що така можливість доступна тільки для клієнтів, які отримують виплати через Укрпошту.Заповнюйте, будь ласка, форму українською мовою. Уважно перевіряйте індекс, який ви вказуєте, за посиланням, а також те, чи працює зараз відділення. У разі внесення некоректного індексу чи індексу, що не існує, переадресація неможлива.Виберіть вид виплати.Для кожного варіанта необхідно оформити окрему заявку: отримуєте дві виплати — заповнюйте форму двічі, три — тричі тощо.