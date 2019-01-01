УКРПОШТА: Заявка на переадресацію пенсій, субсидій та соціальної допомоги онлайн

Якщо ви переїхали й хочете отримати пенсію, субсидію чи соціальну допомогу за іншою адресою, достатньо вказати свої дані на сайті Укрпошти
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На кожну виплату — окрема заявка!⠀
Заповнюйте форму та розкажіть про неї близьким. Якщо є змога, допоможіть оформити переадресацію тим, хто не має доступу до інтернету.
Заповнюйте, будь ласка, форму українською мовою. Уважно перевіряйте індекс, який ви вказуєте, за посиланням, а також те, чи працює зараз відділення. У разі внесення некоректного індексу чи індексу, що не існує, переадресація неможлива.
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Виберіть вид виплати.
Для кожного варіанта необхідно оформити окрему заявку: отримуєте дві виплати — заповнюйте форму двічі, три — тричі тощо.