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УКРПОШТА: Заявка на переадресацію пенсій, субсидій та соціальної допомоги онлайн

Переадресувати пенсії та інші соціальні виплати тепер можна онлайн!
Якщо ви переїхали й хочете отримати пенсію, субсидію чи соціальну допомогу за іншою адресою, достатньо вказати свої дані на сайті Укрпошти
посилання - ukrposhta.ua >>
На кожну виплату — окрема заявка!⠀
Заповнюйте форму та розкажіть про неї близьким. Якщо є змога, допоможіть оформити переадресацію тим, хто не має доступу до інтернету.

Зверніть увагу, що така можливість доступна тільки для клієнтів, які отримують виплати через Укрпошту.

Заповнюйте, будь ласка, форму українською мовою. Уважно перевіряйте індекс, який ви вказуєте, за посиланням, а також те, чи працює зараз відділення. У разі внесення некоректного індексу чи індексу, що не існує, переадресація неможлива.

посилання - ukrposhta.ua >>

Виберіть вид виплати.
Для кожного варіанта необхідно оформити окрему заявку: отримуєте дві виплати — заповнюйте форму двічі, три — тричі тощо.
 ВІЙНА пенсійний фонд
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