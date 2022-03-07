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Андрій Нєбитов: В Ірпіні тривають активні бойові дії. У Бучі російські військові здійснюють майнові та насильницькі злочини

Головне з брифінгу Андрія Нєбитова, начальника ГУ НП Київської області.

17.03.2022
Станом на 14:00



- Поліція досі не може знайти водія, який возив загиблого американського журналіста.
- Під час евакуації людей у Бучанському районі на Київщині окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками.
- Вулиці міст на Київщині усіяні трупами мирних жителів.
- В Ірпені тривають активні бойові дії, противник встиг облаштувати там свої позиції. Також там активно працюють ворожі ДРГ.
- У Бучі російські військові здійснюють майнові та насильницькі злочини проти мирного населення.
- Окупанти дуже деморалізовані, вони не отримують підкріплення і постачання. Грабують місцеве населення.
- На Київщині існує партизанський рух.
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ВІЙНА поліція
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