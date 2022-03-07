Андрій Нєбитов: В Ірпіні тривають активні бойові дії. У Бучі російські військові здійснюють майнові та насильницькі злочини

Головне з брифінгу Андрія Нєбитова, начальника ГУ НП Київської області.



17.03.2022

Станом на 14:00

- Поліція досі не може знайти водія, який возив загиблого американського журналіста.- Під час евакуації людей у Бучанському районі на Київщині окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками.- Вулиці міст на Київщині усіяні трупами мирних жителів.- В Ірпені тривають активні бойові дії, противник встиг облаштувати там свої позиції. Також там активно працюють ворожі ДРГ.- У Бучі російські військові здійснюють майнові та насильницькі злочини проти мирного населення.- Окупанти дуже деморалізовані, вони не отримують підкріплення і постачання. Грабують місцеве населення.- На Київщині існує партизанський рух.