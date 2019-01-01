17 березня у Бучу буде доставлено гуманітарний вантаж

Продукти і медикаменти розвантажать у приміщенні Бучанської міської ради.
Привезуть найнеобхідніше у місто у чотирьох автобусах, які після можуть евакуювати жителів. + На власному авто в колоні за автобусами можна!
Орієнтовний час прибуття - 11.30.
Маршрут з Бучі для автобусів і машин проходитиме через УчХоз. Якщо є можливість передати мешканцям Яблуньки і СТК – передавайте.
⏱Бучанська міська рада повідомила, що автобуси виїдуть з Енергетиків 12 приблизно о 14:00.
📌Фото маршруту зі сторінки заступника голови військової адміністрації Київської області Віталія Власюка
Київська обласна військова адміністрація інформує щодо роботи гуманітарних коридорів та евакуації цивільного населення 17 березня:
📍Бородянка - Житомир
(Бородянка - Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мигалки – Біла Криниця – Хомівка - Березці – Радомишль - Поташня – Кочерів - Житомир)
📌 Автобуси будуть для евакуації будуть відправлені з Житомира.
📍село Шевченкове - Бровари
(Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калитянське – Козелець – Остер – Крехаїв – Рожни – Пухівка – Погреби - Бровари)
📌 Автобуси будуть для евакуації будуть відправлені з Броварів.
Буде відправлена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та медикаментів:
📍Гостомель
📍Буча
📍Семиполки
📍Марківці
📍Опанасів
❌Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь під час евакуації людей та доправки допомоги.
🙏🏻Наголошуємо, що важливо долучатися саме до офіційних гуманітарних коридорів. Інакше це може бути небезпечно для вас.