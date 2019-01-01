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17 березня у Бучу буде доставлено гуманітарний вантаж


Продукти і медикаменти розвантажать у приміщенні Бучанської міської ради.
Привезуть найнеобхідніше у місто у чотирьох автобусах, які після можуть евакуювати жителів. + На власному авто в колоні за автобусами можна!
Орієнтовний час прибуття - 11.30.

Маршрут з Бучі для автобусів і машин проходитиме через УчХоз. Якщо є можливість передати мешканцям Яблуньки і СТК – передавайте.

⏱Бучанська міська рада повідомила, що автобуси виїдуть з Енергетиків 12 приблизно о 14:00.

📌Фото маршруту зі сторінки заступника голови військової адміністрації Київської області Віталія Власюка




Київська обласна військова адміністрація інформує щодо роботи гуманітарних коридорів та евакуації цивільного населення 17 березня:

📍Бородянка - Житомир
(Бородянка - Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мигалки – Біла Криниця – Хомівка - Березці – Радомишль - Поташня – Кочерів - Житомир)
📌 Автобуси будуть для евакуації будуть відправлені з Житомира.

📍село Шевченкове - Бровари
(Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калитянське – Козелець – Остер – Крехаїв – Рожни – Пухівка – Погреби - Бровари)
📌 Автобуси будуть для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Буде відправлена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та медикаментів:

📍Гостомель
📍Буча
📍Семиполки
📍Марківці
📍Опанасів

❌Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь під час евакуації людей та доправки допомоги.

🙏🏻Наголошуємо, що важливо долучатися саме до офіційних гуманітарних коридорів. Інакше це може бути небезпечно для вас.
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