17 березня у Бучу буде доставлено гуманітарний вантаж

Маршрут з Бучі для автобусів і машин проходитиме через УчХоз. Якщо є можливість передати мешканцям Яблуньки і СТК – передавайте.



⏱Бучанська міська рада повідомила, що автобуси виїдуть з Енергетиків 12 приблизно о 14:00.



📌Фото маршруту зі сторінки заступника голови військової адміністрації Київської області Віталія Власюка

Київська обласна військова адміністрація інформує щодо роботи гуманітарних коридорів та евакуації цивільного населення 17 березня:📍Бородянка - Житомир(Бородянка - Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мигалки – Біла Криниця – Хомівка - Березці – Радомишль - Поташня – Кочерів - Житомир)📌 Автобуси будуть для евакуації будуть відправлені з Житомира.📍село Шевченкове - Бровари(Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калитянське – Козелець – Остер – Крехаїв – Рожни – Пухівка – Погреби - Бровари)📌 Автобуси будуть для евакуації будуть відправлені з Броварів.Буде відправлена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та медикаментів:📍Гостомель📍Буча📍Семиполки📍Марківці📍Опанасів❌Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь під час евакуації людей та доправки допомоги.🙏🏻Наголошуємо, що важливо долучатися саме до офіційних гуманітарних коридорів. Інакше це може бути небезпечно для вас.