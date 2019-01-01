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Їх держава розгорнула повномасштабну війну в Україні

Бучанка Veronika Pershyna розповідає про ситуацію в місті.

Всі хто знає мене особисто, в курсі, що я не зла. Близькі люди знають, що я плачу, якщо хтось навмисно роздавив жучка.
Я стараюся взагалі не засуджувати людей, але зараз не той час. Кожен українець має право на категоричність. КОЖЕН
Серед росіян катастрофічно мало людей, які визнають, що їх держава розгорнула повномасштабну війну в Україні. Майже всі в Росії виправдовують дії свого уряду, знаходять їм пояснення.
Перші дні ми намагалися пояснили, докричатися, наш президент записував звернення, я писала плакати з проханням скласти зброю. Зараз вже пізно, тепер якого хєра я маю підбирати слова до расіян?
🟥 У моєму місці в розбомблених кацапами машинах тіла згорілих дітей.
🟥 На дорозі лежать розстріляні тіла бучанців.
🟥 Жителів мого міста хоронять в братських могилах.
🟥 В лікарні діти вже сироти, з відірваними руками та ногами.
🟥 В квартирах без електроенергії, води, опалення, зв’язку, лежать старенькі не ходячі люди,які напевно помруть від зневоднення, тому що ці покидьки не дають змоги людям прийти і допомогти їм.
🟥 Ми лишили свої домівки, половина людей лишилася без житла, на яке вони заробляли гроші не один рік.
🟥 Сукі живуть в наших квартирах, їдять з наших тарілок і в цей же час ҐВАЛТУЮТЬ наших дівчат.
🟥 Працівників нашої мерії взяли в полон.
🟥 Моя трьохрічна похресниця Емма ридає сидячі в автобусі,який везе її з дому, що вона хоче до тата.
🟥 Мені довелося покинути країну, тому що в моєму місті поселилися ці суки. Мені немає де жити. Я кочую з квартири в квартиру добрих людей,які нас приймають у себе дома.
🟥 Жінки та діти прощаються зі своїми коханими і не знають, коли побачать їх і чи побачать…
🟥 Гніди забрали у мільйонів людей можливість працювати і забезпечувати себе, зламали все те, що люди вибудовували десятиріччями.
Мені треба бути гуманною? Треба підбирати слова? Треба з розуміннями поставитися? Нести мир?
🇺🇦Ні, я хочу смерті кожному кацапу, який знаходиться на моїй землі і вбиває жителів України!











 ВІЙНА
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