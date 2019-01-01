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Сервісні центри МВС працюють. Перелік доступних державних послуг

Сервісні центри МВС працюють і намагаються збільшувати кількість доступних державних послуг.

На сьогодні, 16 березня, вже можна:

✅ замінити посвідчення водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони

✅ скласти іспити на категорії С і СЕ, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах

✅ зареєструвати нове авто придбане в автосалоні

✅ отримати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.

Попереднього запису до сервісних центрів МВС немає, для отримання послуги достатньо взяти талон у терміналі у приміщенні закладу.

З часом планується збільшення переліку послуг. Слідкуйте за оновленою інформацією на сторінці Головний сервісний центр МВС

Адреси та графік роботи сервісних центрів МВС на візуалізації.



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