Сервісні центри МВС працюють. Перелік доступних державних послуг

Сервісні центри МВС працюють і намагаються збільшувати кількість доступних державних послуг.На сьогодні, 16 березня, вже можна:✅ замінити посвідчення водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони✅ скласти іспити на категорії С і СЕ, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах✅ зареєструвати нове авто придбане в автосалоні✅ отримати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.Попереднього запису до сервісних центрів МВС немає, для отримання послуги достатньо взяти талон у терміналі у приміщенні закладу.З часом планується збільшення переліку послуг. Слідкуйте за оновленою інформацією на сторінці Головний сервісний центр МВСАдреси та графік роботи сервісних центрів МВС на візуалізації.