Сервісні центри МВС працюють. Перелік доступних державних послуг

На сьогодні, 16 березня, вже можна:
✅ замінити посвідчення водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони
✅ скласти іспити на категорії С і СЕ, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах
✅ зареєструвати нове авто придбане в автосалоні
✅ отримати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.
Попереднього запису до сервісних центрів МВС немає, для отримання послуги достатньо взяти талон у терміналі у приміщенні закладу.
З часом планується збільшення переліку послуг. Слідкуйте за оновленою інформацією на сторінці Головний сервісний центр МВС
Адреси та графік роботи сервісних центрів МВС на візуалізації.