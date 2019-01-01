Сайт Доказ: ДІЯ збирає докази злочинів окупанта

dokaz.gov.ua
Усі докази використовуватимуться для притягнення Росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.
🔍 Як подати доказ?
1️⃣ Перейдіть на сайт (https://dokaz.gov.ua/) та натисніть Подати доказ
2️⃣ Залиште інформацію про себе
3️⃣ Детально опишіть порушення
4️⃣ Завантажте фото- або відеопідтвердження
❓ Що саме вважати злочином
🔘 Пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури
🔘 Факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом
🔘 Розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста
🔘 Ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста
🔘 Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом
🔘 Використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних
Чим більше злочинів ми з вами задокументуємо, тим легше буде притягнути до відповідальності агресора. Кожен — важливий.
Росія відповість за все!