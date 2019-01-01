Сайт Доказ: ДІЯ збирає докази злочинів окупанта

Поки Збройні Сили України боронять нашу країну — ми збираємо докази злочинів окупанта. Поділіться інформацією про воєнні злочини та злочини проти людяностіУсі докази використовуватимуться для притягнення Росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.🔍 Як подати доказ?1️⃣ Перейдіть на сайт (https://dokaz.gov.ua/) та натисніть Подати доказ2️⃣ Залиште інформацію про себе3️⃣ Детально опишіть порушення4️⃣ Завантажте фото- або відеопідтвердження❓ Що саме вважати злочином🔘 Пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури🔘 Факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом🔘 Розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста🔘 Ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста🔘 Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом🔘 Використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільнихЧим більше злочинів ми з вами задокументуємо, тим легше буде притягнути до відповідальності агресора. Кожен — важливий.Росія відповість за все!