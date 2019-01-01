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Газета Урядовий курєр: Про зміни в законодавстві

До вашої уваги пропонуються випуски газети УРЯДОВИЙ КУР'ЄР з наступними публікаціями:

► Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад

► ПОРЯДОК
декларування та реєстрації місця проживання (перебування)

► ПОРЯДОК
електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами та передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

► Деякі питання затвердження фінансових
документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану

► Про внесення зміни до переліку платних
послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я
та вищих медичних навчальних закладах

► ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального
проекту «Активні парки — локації здорової України»

► Про внесення змін до пункту 16 Порядку
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів,
а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них
транспортних засобів та мопедів

► ЗРАЗОК
бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

Скачать файл: 57_14_03_2022.pdf [1,82 Mb] (cкачиваний: 1)
Посмотреть онлайн файл: 57_14_03_2022.pdf

Скачать файл: 58_15_03_2022.pdf [1,51 Mb] (cкачиваний: 1)
Посмотреть онлайн файл: 58_15_03_2022.pdf
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