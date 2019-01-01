Газета Урядовий курєр: Про зміни в законодавстві

► Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад
► ПОРЯДОК
декларування та реєстрації місця проживання (перебування)
► ПОРЯДОК
електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами та передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
► Деякі питання затвердження фінансових
документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану
► Про внесення зміни до переліку платних
послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я
та вищих медичних навчальних закладах
► ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального
проекту «Активні парки — локації здорової України»
► Про внесення змін до пункту 16 Порядку
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів,
а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них
транспортних засобів та мопедів
► ЗРАЗОК
бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу