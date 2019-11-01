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Персонал і пацієнти Ірпінської лікарні (що в Бучі) повністю евакуйовані

13 березня завершился повна евакуація з Бучі й Ворзеля працівників і пацієнтів Ірпінської центральної міської лікарні. Про це в коментарі ITV розповів директор медзакладу Антон Довгопол.

«З першого дня війни всі лікарі й персонал були на місцях у стаціонарі як у Бучі, так і у Ворзелі. За весь цей період до закладу звернулося по медичну допомогу близько 200 осіб. Було проведено більше 30 операцій, долікували 50 пацієнтів із ковідом, народилося 8 дітей. Із 3 березня в регіон зайшла російська техніка і в лікарню прийшли військові. Періодично проводилися огляди закладу. Лікарня була забезпечена всім, останні 4 дні працювала автономно. Після того, як окупанти запропонували нам співпрацювати, ми прийняли рішення повністю залишити лікарню. Остання евакуація відбулася 13 березня, вивезли всіх. Було евакуйовано 150 працівників. Евакуювалися самостійно, з нами вийшло до 1000 місцевих жителів», – повідомив Антон Довгопол.
ВІЙНА Лікарня
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