«З першого дня війни всі лікарі й персонал були на місцях у стаціонарі як у Бучі, так і у Ворзелі. За весь цей період до закладу звернулося по медичну допомогу близько 200 осіб. Було проведено більше 30 операцій, долікували 50 пацієнтів із ковідом, народилося 8 дітей. Із 3 березня в регіон зайшла російська техніка і в лікарню прийшли військові. Періодично проводилися огляди закладу. Лікарня була забезпечена всім, останні 4 дні працювала автономно. Після того, як окупанти запропонували нам співпрацювати, ми прийняли рішення повністю залишити лікарню. Остання евакуація відбулася 13 березня, вивезли всіх. Було евакуйовано 150 працівників. Евакуювалися самостійно, з нами вийшло до 1000 місцевих жителів», – повідомив Антон Довгопол.
Персонал і пацієнти Ірпінської лікарні (що в Бучі) повністю евакуйовані
«З першого дня війни всі лікарі й персонал були на місцях у стаціонарі як у Бучі, так і у Ворзелі. За весь цей період до закладу звернулося по медичну допомогу близько 200 осіб. Було проведено більше 30 операцій, долікували 50 пацієнтів із ковідом, народилося 8 дітей. Із 3 березня в регіон зайшла російська техніка і в лікарню прийшли військові. Періодично проводилися огляди закладу. Лікарня була забезпечена всім, останні 4 дні працювала автономно. Після того, як окупанти запропонували нам співпрацювати, ми прийняли рішення повністю залишити лікарню. Остання евакуація відбулася 13 березня, вивезли всіх. Було евакуйовано 150 працівників. Евакуювалися самостійно, з нами вийшло до 1000 місцевих жителів», – повідомив Антон Довгопол.
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