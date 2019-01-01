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  • Учора, 23:09
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Про евакуацію. Ніхто ніколи не знає, що буде завтра.

Остапа Олександр:

Ніхто ніколи не знає, що буде завтра. Ця інфа +- з‘являється з 8 до 9 ранку і фіксується зверненням Віце-прем‘єрки Верещук.
Так само в цей час стає зрозуміло чи будуть автобуси і який маршрут. Хоча, знову ж, ніхто ніколи не знає, як все зміниться через 10хв.
Тому і міняються точки збору, час приходу автобусів, маршрути, а головне момент з транспортом: вранці говорять, що можна лише авто, а за годину вже дають 4 автобуси, а по факту виїжджає 22.
Це не примха когось з влади. Це реалії воєнного стану. І краще так ніж ніяк. Це треба прийняти. Пишу це, розуміючи, що мої бабусі 42 і 48 років народження, одна після інфаркту, ще одна після корони, пройшли близько 7 км в пошуках точки збору.
Ще до початку цього марафону «зелених коридорів» ми збирали списки. В ідеалі, ДСНС мали б якось фіксувати людей хоча б з автобусів. Про авто не йшлося, бо люди їхали одразу у різних напрямках.

По факту, ніхто нічого не фіксував. Ми зробили бот «Я в безпеці»
https://t.me/YavbezpetsiBot
але він не дуже працює. Я розумію чому. Люди, які пережили стільки, останнє що хочуть – писати в бот, що вони виїхали. Хоча за них це можуть зробити іті, хто їх чекав.
За моїми суб‘єктивними підрахунками, за дні Грінлайна виїхали майже тисяча машин. Якщо вони були повні, то це +- 5к людей. + автобусами +-4к.

Але багато тих, хто виїхав сьогодні-вчора, кажуть, що багато людей ще залишилися. Особливо це стосується районів за тягою – там русня дика і дуже небагато людей змогли нормально вибратись. А автобуси туди поки не пускають взагалі(

Додає проблем і той факт, що окупанти не пускають робити адресне вивезення. Від слова «Взагалі»! Колцентр і всі залучені у процес, отримують сотні звернень, прохань і благань на цю тему, але це просто нереально зробити. До речі, багато хто пропонує гроші за таке вивезення. Доходить до 4к$. Але тут вже вибір між грошима і життям. Останнє переважує.

А ще є дивний момент – діти переживають за батьків, молять їх забрати, бо вони вмирають від голоду і не знають про евакуацію. Ми знаходимо людей зі зв‘язком поряд, випрошуємо зайти за цими людьми. Туди заходять, а там сім‘я, яка має багато їжі і не хоче виїжджати. А дітей просто не можуть набрати, бо зв‘язку нема. Знаю про Ірпінь, де частина міста вільна від орків – там волонтери мають можливість робити адресну евакуацією. У них % таких випадків 80-87%. Тобто люди просто зробили вибір лишитися. Ці приклади не стосуються людей старшого віку, які б і хотіли, але без допомоги не зможуть. Таких у Бучі дуже багато.

Я не знаю як закінчити цей пост. От чесно. Хочеться, напевно, дати надію. В першу чергу собі! Орків виженуть, адресну евакуацію і допомогу відновлять і буде можливість реально допомагати!

Тримайтесь! До ранку!

PS: і «зелені коридори» це теж небезпечно.
Сьогодні другу партію автобусів з Гостомеля обстріляли. В машині з колони загинула жінка.






 ВІЙНА евакуація Буча
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