Освіта в Україні в умовах війни: створено єдиний онлайн-розклад

З 14 березня освітній процес у більшості регіонів України буде відновлено. Щоб діти, зокрема, евакуйовані, могли навчатись дистанційно, створено онлайн-розклад.

Розклад розроблений Міністерством освіти та науки України спільно з компанією Google Україна.Розклад створено згідно з календарно-тематичним плануванням для учнів 1–11 класів та містить посилання на матеріали різних ресурсів. Одним із таких є Всеукраїнська школа онлайн. Це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5–11 класів та методичної підтримки вчителів з відеоуроками, тестами та матеріалами для самостійної роботи з 18 основних предметів.Всеукраїнська школа онлайн стартувала у грудні 2020 року з ініціативи Мінцифри, МОН та Українського інституту розвитку освіти. Головні виконавці всього проєкту – громадська спілка «Освіторія». Всеукраїнська школа онлайн є частиною глобальної ініціативи з цифрової грамотності Дія – цифрова освіта.