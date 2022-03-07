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Сотні цивільних з лікарні у Бучі евакуйовані

Сотні цивільних вивезли, всі хворі з лікарні у Бучі евакуйовані, лікарі евакуйовані по максимому. Наразі лишається невеликий склад лікарів на чолі з Директором Антоном Довгополом - герої нашого часу!

Про це повідомив Андрій Левківський, Директор КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

""Друзі, нарешті добрався до зв’язку.
Сьогодні ми зі своєю медичною бригадою у складі гуманітарного конвою, їздили до Ворзеля, Михайлівської-Рубежівки, Бучі.
Дивитись на наш регіон без печаллю і відчаю та сліз просто неможливо…..
Сотні цивільних вивезли, всі хворі з лікарні у Бучі евакуйовані, лікарі евакуйовані по максимому. Наразі лишається невеликий склад лікарів на чолі з Директором Антоном Довгополом - герої нашого часу!
Все пройшло добре!""


""P.S. Окрема дяка нашим…. Якийсь «дебіл», подав нашу машину ШМД у орієтировку, як групу ДРГ…
Нас трохи не вбили свої….
Але на підсумок, ми живі- все Ок, боремось за людей та Україну!
Фото машин додаю, поясніть, що то не ДРГ…..""


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Лікарня ВІЙНА Буча
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