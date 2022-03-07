Сотні цивільних з лікарні у Бучі евакуйовані

""Друзі, нарешті добрався до зв’язку.

Сьогодні ми зі своєю медичною бригадою у складі гуманітарного конвою, їздили до Ворзеля, Михайлівської-Рубежівки, Бучі.

Дивитись на наш регіон без печаллю і відчаю та сліз просто неможливо…..

Сотні цивільних вивезли, всі хворі з лікарні у Бучі евакуйовані, лікарі евакуйовані по максимому. Наразі лишається невеликий склад лікарів на чолі з Директором Антоном Довгополом - герої нашого часу!

Все пройшло добре!""

Про це повідомив Андрій Левківський, Директор КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»