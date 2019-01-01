9 березня: ЕВАКУАЦІЯ БУЧА - ВОРЗЕЛЬ - ГОСТОМЕЛЬ БОРОДЯНКА

Сьогодні проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва

Лише жінки та діти

Із собою беріть лише необхідні речі!

Увага евакуація!!!Домовлено про зелений коридор. З 9:00 діє зелений коридор. Відправка в з 11:00.Пункти збору:ЦЕ ОФІЦІЙНО! Додзвонюйтесь своїм, кажіть сусідам! Поки іншого варіанту нема!