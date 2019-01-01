9 березня: ЕВАКУАЦІЯ БУЧА - ВОРЗЕЛЬ - ГОСТОМЕЛЬ БОРОДЯНКА

Сьогодні проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва
Лише жінки та діти
Із собою беріть лише необхідні речі!
Увага евакуація!!!
Домовлено про зелений коридор. З 9:00 діє зелений коридор. Відправка в з 11:00.
Пункти збору:
Пункти збору:
• Ірпінь: готель "Ірпінь",
вул. Соборна, 105Б
• Ворзель: Укрпошта, вул. Курортна, 25
• Буча: Бучанська міська рада,
вул. Енергетиків, 12
• Гостомель:
біля Бучанської виправної колонії
• Бородянка: Церква,
вул. Православна - вул. Центральна 6
Рух власними автомобілями в складі колони погоджено!!!
ЦЕ ОФІЦІЙНО! Додзвонюйтесь своїм, кажіть сусідам! Поки іншого варіанту нема!