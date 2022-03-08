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8.03.2022. Буча в облозі. Окупанти знову обстріляли місто

Сьомий день Буча, Ворзель у заручниках у російських військ



У ніч на 8 березня російські окупанти здійснили черговий артобстріл Бучі, що під Києвом. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в ефірі українського телемарафону.

Обстріл стався близько 01:30.

Місто знаходиться в «облоговому положенні». Жителі не мають можливості купити воду, їжу, у них немає світла і можливості виїхати. Місцеві ховаються в підвалах і з ними майже немає зв'язку.

«Фактично сьомий день Буча, Ворзель, - а Гостомель з самого початку війни - в заручниках у російських військ. Були спроби наших ЗСУ і вже майже витіснили російські війська, але через добу вони знову зайшли. Вони контролюють основні вулиці і прострілюють їх. Окупанти не дають жителям в невеликий період, коли немає обстрілів, виходити з осель», - повідомив Федорук.

Волонтери БУЧА ВОРЗЕЛЬ. call-центр:
0800800167



Джерело:
glavcom.ua/kyiv
ВІЙНА Буча Федорук Анатолій Петрович відеосюжет
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