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  • Учора, 18:01
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Врятуйте цивільних людей в Бучі!

Віталій Пчелкін:

Ми в Бучі
Не знаємо чи вдасться опублікувати дане повідомлення, проте воно адресоване до міжнародної спільноти.
Місто вже переживає гуманітарну катастрофу, закінчилося все що можливо, п'яту добу відсутнє світло, газ, вода та інші засоби для існування.
В підвалах сидять тисячі людей, в квартирах знаходяться люди з інвалідністю та інші, хто не може фізично покинути свої домівки. В підвалах народжуються діти, бракує ліків та інших засобів першої необхідності.
Ми звертаємося до міжнародної спільноти забезпечити можливість надання гуманітарної допомоги в місто, забезпечити коридори для вивезення людей.
Температура в квартирах ледь сягає 10-12 градусів, що призводить до повільної смерті сотні людей.
Припиніть це! Ми закликаємо друзів поширювати це повідомлення в усі можливі міжнародні інституції, перекладати різними мовами та доносити інформацію.
Люди вмирають, прості люди, які не мають шансів вижити в цих нелюдських умовах. З кожним днем все гірше.
Ми триматимемося скільки буде сили, дух не пропадає, проте більшість на грані.



Фото: Мария Ковалева


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