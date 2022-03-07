7.03.2022: Буча в облозі

У місті Буча російські війська продовжують обстрілювати житлові квартали та блокують доставку гуманітарної допомоги.Мер Бучі Анатолій Федорук був поранений. А спроби створити в місті гуманітарні коридори - безуспішні.Наразі місто Буча Київської області перебуває в облозі.На виїзді з міста Ірпінь російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Від вогню російських окупантів загинуло восьмеро мирних жителів. Попри обстріли і захоплення міста ворогом поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них 50 – діти та один поранений.