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7.03.2022: Буча в облозі

КМДА інформує:

У місті Буча російські війська продовжують обстрілювати житлові квартали та блокують доставку гуманітарної допомоги.

Мер Бучі Анатолій Федорук був поранений. А спроби створити в місті гуманітарні коридори - безуспішні.
Наразі місто Буча Київської області перебуває в облозі.
На виїзді з міста Ірпінь російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Від вогню російських окупантів загинуло восьмеро мирних жителів. Попри обстріли і захоплення міста ворогом поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них 50 – діти та один поранений.
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ВІЙНА Буча
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