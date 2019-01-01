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Буча в облозі!

Остапа Олександр:
"Третій день працює колцентр волонтерів Бучі 0800800167. Він задумувався, як місце, де можна було б отримати інфу про зниклих, записати інформацію про снаряди у дворі, зробити заявку на їжу, ліки, речі, запитати про евакуацію.
Останнє було вчора просто 7/10 запитів. Всього за два дні ми отримали майже 2000 дзвінків.
Сьогодні з Бучі тиша… Дзвінки приходять лише з інших міст про людей у Бучі.
Тиша пов‘язана з тим, що з вчорашнього дня зв‘язку з Бучею нема. Ніякого. Ледь інодів прориваються дзвінки. А так – нічого. Це вбиває!
Знаючи скільки людей зараз у підвалах, знаючи про десятки спалених будинків, поранень і смертей, про голодних дітей і дорослих без світла, води і тепла, ще раз переконуєшся, що війна це не про силу на силу. Це про страх, відчай і смерть.
Наш регіон потерпає найбільше. Про це вже заявили найвищі щаблі влади! Бородянки і Гостомеля майже нема! Буча і зе декілька селищ поряд в облозі орків!
Нам потрібно рятувати українців!"





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