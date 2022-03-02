Київ веде переговори про евакуацію з Бучі й Гостомеля

Пряма мова: "Зараз на вищому рівні це питання обговорюється з міжнародними гуманітарними інститутами, через посередників із росіянами для того, щоб дати вихід із Бучі й Гостомеля…"Ворог захопив Бучу і Гостомель практично, там утримують наших мешканців фактично в заручники. І оточив Маріуполь… Що стосується зелених коридорів, я думаю, що це питання буде вирішуватися".Деталі: За словами Арестовича, в Гостомелі й Бучі українські війська відійшли на нові позиції, щоб не наражати на небезпеку мирні будинки, – і росіяни туди зайшли, поранилии багато дітей і не дають їх евакуювати. Діти сидять по підвалах, є поранені й загиблі діти.За словами Арестовича, на північному заході Києва ворог "остаточно заплутався" – і там українські війська завдають йому і ракетні, і повітряні удари, і наземні війська стримують."Ірпінь географічно – це тупік, росіянам там немає що робити. Якщо вони уважно подивляться на карту, вони зрозуміють, що Ірпінь – не варіант", – сказав радник голови ОП.