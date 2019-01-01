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Буча потребує допомоги



Олександр Остапа:
""Я вже не можу триматися. Сотні звернень про допомогу!
Орки закривають людей в укриттях, забирають чоловіків і дітей, виламують двері у помешкання, забирають телефони і б‘ють людей! Зранку щонайменше 10 повідомлень про поранення і вбивства!
Пожежі, прильоти в будинки! Зв‘язку майже нема, світла, тепла і води теж. Люди голодні, холодні і знесилені.
Буча відрізана від усього. Донедавна найкраще маленьке місто в Україні зараз схоже на Сирію під час війни!
©️ «Я боюсь, що ми не виживемо», – цитата дорогої для мене людини!""




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