В Ірпені підрозділом ГУР МО України захоплено ворожу командно-штабну машину

КШМ передано для використання до ЗС України

Підрозділом ГУР МО України захоплено ворожу командно-штабну машину

2 березня ц. р. на північно-західному напрямку Києва підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т).

Призначення машини – здійснення розвідки повітряних цілей. Мета її перебування на нашій території – протидія роботі української авіації.Під час бою екіпаж зазначеного модуля знищено.Разом з машиною до рук українських розвідників потрапила документація відповідного підрозділу окупантів, особисті документи російських військових, карти та засоби зв’язку.Наразі машину передано в розпорядження 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона вже перебуває на бойовому чергуванні.Захоплені документи ретельно вивчаються українськими розвідниками. Опрацьовуються особисті дані російських військовослужбовців, участь яких у війні проти України відтепер офіційно задокументовано.Перші висновки з вивчених документів: в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна. Згідно зі знайденими в машині рапортами командирів, у низці бойових машин підрозділу відсутні стаціонарні засоби зв’язку та необхідне обладнання.Особисті документи росіян стануть частиною доказової бази у міжнародних судах. Жоден окупант не уникне покарання.ДЖЕРЕЛО: gur.gov.ua