За інформацією його доньки Надії, Юрія Прилипка та ще двох волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю розстріляли російські окупанти, коли вони розвозили ліки та продукти мешканцям Гостомеля. Висловлюємо співчуття рідним.
Загинув Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко
За інформацією його доньки Надії, Юрія Прилипка та ще двох волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю розстріляли російські окупанти, коли вони розвозили ліки та продукти мешканцям Гостомеля. Висловлюємо співчуття рідним.
|ВІЙНА Прилипко Гостомель