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  • Учора, 18:28
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Загинув Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко

Підтвердилася загибель Гостомельського селищного голови Юрія Прилипка, повідомляє Регіональне інформаційне агентство Приірпіння ITV.
За інформацією його доньки Надії, Юрія Прилипка та ще двох волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю розстріляли російські окупанти, коли вони розвозили ліки та продукти мешканцям Гостомеля. Висловлюємо співчуття рідним.
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ВІЙНА Прилипко Гостомель
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