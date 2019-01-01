Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари

Розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.
«Ковідну тисячу» можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень.
Якщо у вас люди, які готові допомагати Бучі з інших країн – пересилайте їм реквізити SWift!
Реквізити підприємства/Company details
Назва підприємства/company Name
Я-БУЧАНЕЦЬ ГО
IBAN Code
UA903052990000026003020120841
Назва банку/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address
UA 08292 Київська м Буча вул Миколи Островського б.2А Банки кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank
001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
-----------------------------------------Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank
890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank
The Bank of New York Mellon, New York, USA