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Проведено нарахування пенсій за березень 2022 року

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Не зважаючи на військовий період, Україна🇺🇦 безумовно забезпечує соціальний захист осіб похилого віку, відповідно до Конституції України та чинного законодавства.


"Соціальний захист населення у військовий період - на особливому контролі парламенту. Комітет опікується та контролює вирішення найактуальніших питань цивільного населення. Відбувається злагоджена робота усіх гілок влади в інтересах громади. Наразі на порядку денному - забезпечення людей поважного віку пенсіями", - повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.


Пенсійний фонд України провів нарахування пенсій за березень 2022 року та розпочав передачу відомостей уповноваженим на виплату пенсій банкам та АТ «Укрпошта».

Профінансовано 8,2 мільярдів гривень, у тому числі 4,5 мільярди гривень на виплату «військових» пенсій. Зарахування на рахунки розпочато в установленому порядку.

Нарахування пенсій відбулося відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року №118 «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році», - із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії.

Вперше із застосуванням цього показника збільшуються пенсії військовим. В результаті, підвищення отримають півмільйона одержувачів, і середній розмір такого підвищення складе 705 гривень.

Щомісячні компенсаційні виплати, що виплачуються додатково до пенсії, для людей старших за 75 років – а таких громадян в Україні 2,2 мільйони – також підвищуються. Так, особи літнього віку 80 + отримають 570 гривень замість 500, а особи віком від 75 до 80 років отримають 456 гривень замість 400.


У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача, якому пенсія виплачувалася АТ «Укрпошта», громадянин може звернутися до органів Пенсійного фонду України особисто, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, та отримати пенсію шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку.

Перелік сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України в областях, до яких можливо звернутися для вирішення питань пенсійного забезпечення – за посиланням
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В той же час виплата пенсії у березні буде забезпечуватись у строки, визначені законодавством, з урахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р.
№ 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану». Зокрема можливо проведення виплат без урахування строків, визначених частиною першою статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тобто, у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено і після 25 числа.
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