Проведено нарахування пенсій за березень 2022 року

(3.03.2022):

Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану Читайте також

"Соціальний захист населення у військовий період - на особливому контролі парламенту. Комітет опікується та контролює вирішення найактуальніших питань цивільного населення. Відбувається злагоджена робота усіх гілок влади в інтересах громади. Наразі на порядку денному - забезпечення людей поважного віку пенсіями", - повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Щомісячні компенсаційні виплати, що виплачуються додатково до пенсії, для людей старших за 75 років – а таких громадян в Україні 2,2 мільйони – також підвищуються. Так, особи літнього віку 80 + отримають 570 гривень замість 500, а особи віком від 75 до 80 років отримають 456 гривень замість 400.