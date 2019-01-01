Гаряча лінія Уряду України: телефон 1545

УВАГА! Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питаньномер телефону:1545📌 проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням📌 пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури📌 евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну📌потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами📌потреби у ліках📌потреби у пальному📌питання соціальних виплат, отримання пенсій📌проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядуванняУрядова гаряча лінія працює цілодобово 🕛Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників – безкоштовніДля громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»+380442841915.Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.