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Гаряча лінія Уряду України: телефон 1545

УВАГА! Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань

номер телефону:
1545

📌 проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням
📌 пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури
📌 евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну
📌потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами
📌потреби у ліках
📌потреби у пальному
📌питання соціальних виплат, отримання пенсій
📌проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування

Урядова гаряча лінія працює цілодобово 🕛

Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників – безкоштовні

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»
+380442841915.
Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.

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