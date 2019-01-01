Гаряча лінія Уряду України: телефон 1545

номер телефону:
1545
📌 проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням
📌 пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури
📌 евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну
📌потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами
📌потреби у ліках
📌потреби у пальному
📌питання соціальних виплат, отримання пенсій
📌проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування
Урядова гаряча лінія працює цілодобово 🕛
Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників – безкоштовні
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»
+380442841915.
Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.