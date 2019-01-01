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  • Учора, 22:39
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ДСНС України запустила інформаційній чат-бот у WhatsApp

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила інформаційній чат-бот у WhatsApp.
Безкоштовний сервіс надасть користувачам доступ до важливих оновлень, надійної та достовірної інформації, а також деталей про процедури реагування на надзвичайні ситуації.
Щоб скористатися безкоштовним чат-ботом у WhatsApp, просто збережіть номер
+380676785917
у своїх контактах телефону, а потім надішліть текст зі словом "почати” (begin) у повідомленні WhatsApp, щоб почати.

Далі користувач може вибрати необхідну тему з набору параметрів меню, щоб отримати доступ до відповідних інструкцій від ДСНС України, таких як ключові оновлення від організації, останні новини, інструкції з безпеки, рекомендації щодо укриття та посилання на офіційні джерела інформації.

ДСНС України переконана:
«В умовах війни, коли вебсайти державних інституцій постійно атакуються ворогом, дуже важливо, щоб кожна людина мала доступ до усієї необхідної інформації. Саме тому рятувальники використовують інші надійні канали комунікації для інформування громадян. Таким каналом, зокрема, є WhatsApp. Просте інтуїтивне меню дозволить користувачам у найкоротший термін отримати відповіді на питання, що турбують, тому ДСНС України вдячна міжнародним партнерам за допомогу і вітає цю ініціативу зі створення чат-боту на платформі WhatsApp»


Вілл Кеткарт, керівник WhatsApp, коментує:
«Ми знаємо, що люди покладаються на приватні програми, як-от WhatsApp, щоб безпечно спілкуватися, підключатися до авторитетної інформації та отримувати підтримку, коли їм це найбільше потрібно. Чат-бот ДСНС надасть людям в Україні надійний доступ до достовірної та важливої інформації про ситуацію, останні новини та інструкції, як убезпечити себе».


Інформаційна служба створена на платформі WhatsApp for Business від Turn.io, партнера з технологій соціального впливу.
WhatsApp усуває дезінформацію, обмежуючи пересилання та позначаючи повідомлення, які не надійшли від відправника, щоб люди знали, коли інформація була переслана від третьої сторони.

Для доступу до чат-боту WhatsApp використовуйте посилання:
https://wa.me/380676785917?text=почати
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