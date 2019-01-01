ДСНС України запустила інформаційній чат-бот у WhatsApp

Безкоштовний сервіс надасть користувачам доступ до важливих оновлень, надійної та достовірної інформації, а також деталей про процедури реагування на надзвичайні ситуації.
Щоб скористатися безкоштовним чат-ботом у WhatsApp, просто збережіть номер
+380676785917
у своїх контактах телефону, а потім надішліть текст зі словом "почати” (begin) у повідомленні WhatsApp, щоб почати.
Далі користувач може вибрати необхідну тему з набору параметрів меню, щоб отримати доступ до відповідних інструкцій від ДСНС України, таких як ключові оновлення від організації, останні новини, інструкції з безпеки, рекомендації щодо укриття та посилання на офіційні джерела інформації.
ДСНС України переконана:
Вілл Кеткарт, керівник WhatsApp, коментує:
Інформаційна служба створена на платформі WhatsApp for Business від Turn.io, партнера з технологій соціального впливу.
WhatsApp усуває дезінформацію, обмежуючи пересилання та позначаючи повідомлення, які не надійшли від відправника, щоб люди знали, коли інформація була переслана від третьої сторони.
Для доступу до чат-боту WhatsApp використовуйте посилання:
https://wa.me/380676785917?text=почати