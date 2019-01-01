ДСНС України запустила інформаційній чат-бот у WhatsApp

«В умовах війни, коли вебсайти державних інституцій постійно атакуються ворогом, дуже важливо, щоб кожна людина мала доступ до усієї необхідної інформації. Саме тому рятувальники використовують інші надійні канали комунікації для інформування громадян. Таким каналом, зокрема, є WhatsApp. Просте інтуїтивне меню дозволить користувачам у найкоротший термін отримати відповіді на питання, що турбують, тому ДСНС України вдячна міжнародним партнерам за допомогу і вітає цю ініціативу зі створення чат-боту на платформі WhatsApp»

«Ми знаємо, що люди покладаються на приватні програми, як-от WhatsApp, щоб безпечно спілкуватися, підключатися до авторитетної інформації та отримувати підтримку, коли їм це найбільше потрібно. Чат-бот ДСНС надасть людям в Україні надійний доступ до достовірної та важливої інформації про ситуацію, останні новини та інструкції, як убезпечити себе».