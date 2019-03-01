Державна міграційна служба призупинила видачу паспортів громадянина України

УВАГА! Державна міграційна служба України Попереджає!

- видачу паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів

вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.

На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують:

- особу,

- підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи

Особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.