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  • Учора, 18:03
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Державна міграційна служба призупинила видачу паспортів громадянина України

УВАГА! Державна міграційна служба України Попереджає!


В умовах воєнного стану Державною міграційною службою тимчасово призупинено роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг, а саме:
- видачу паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів
вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.


Всі хто перебуває на території України повинні мати при собі наступні документи, що підтверджують особу:
- паспорт громадянина України у формі картки або книжечки,
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства:
- посвідка на постійне проживання,
- посвідка на тимчасове проживання,
- посвідчення біженця,
- посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.

На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують:
- особу,
- підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи
Особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.


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Державна міграційна служба України 
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