Державна міграційна служба призупинила видачу паспортів громадянина України

УВАГА! Державна міграційна служба України Попереджає!
В умовах воєнного стану Державною міграційною службою тимчасово призупинено роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг, а саме:
вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.
Всі хто перебуває на території України повинні мати при собі наступні документи, що підтверджують особу:
- паспорт громадянина України у формі картки або книжечки,
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Для іноземців та осіб без громадянства:
- посвідка на постійне проживання,
- посвідка на тимчасове проживання,
- посвідчення біженця,
- посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.
- особу,
- підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи
Особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.