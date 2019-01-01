» » СБУ СПРОСТОВУЄ ФЕЙК нібито українське керівництво та уряд здали країну
  • Учора, 15:11
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СБУ СПРОСТОВУЄ ФЕЙК нібито українське керівництво та уряд здали країну

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА СБУ

Шановні українці!

Будьте готовими до чергового фейку, до якого спробують вдатися російські окупанти. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну.
Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали.

Але знайте – це ФЕЙК! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

Проте навіть у випадку зникнення зв’язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте впевнені: капітуляція та здача інтересів України – неможливі!

Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів.
Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!

Слава Україні!

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