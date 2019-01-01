Сьогодні Буча витримала бій без втрат, але отримано чимало руйнувань

Бучанський міський голова Анатолій Федорук зустрівся із жителями вулиці Вокзальної, на якій сьогодні воїни Збройних Сил України зупинили колону ворожої техніки.

Телефон кол- центру Бучанськоі громади:ОФІЦІЙНИЙ чат-бот - для повідомлень@stop_russian_war_botБот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту@stop_russian_war_________________________06392214070680437205 тер.об Буча0630364685 тер.об Ірпень06341224400444544573 ще номери тер.об0502707337 координаційний центр міської ради0674627234 Бучанська міська лікарня+380442420851 ЗСУ+380459761335 Поліція0931013100 СБУ і МВС0800500442 Мін. Оборони0800501482 Телефон довіри0617023777061702377806128701640616536417 номери екстреної мед.допомоги097513347709825662850964120515 акушери-гінекологи0444544573 про переміщення підозрілих в районі Києва