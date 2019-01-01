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  • Учора, 22:25
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Сьогодні Буча витримала бій без втрат, але отримано чимало руйнувань

Бучанський міський голова Анатолій Федорук зустрівся із жителями вулиці Вокзальної, на якій сьогодні воїни Збройних Сил України зупинили колону ворожої техніки.



Обійшлося без втрат, але завдано чимало руйнувань і біди, тож обговорили питання налагодження побуту для постраждалих.
Просимо мешканців громади залишатися в укриттях.
Боремося до перемоги!

Телефон кол- центру Бучанськоі громади:
+380503517353

Не вірте фейкам, користуйтеся перевіреною інформацією!
Влада громади тут і працює цілодобово, аби вирішувати питання!






відео з лексікою.













ОФІЦІЙНИЙ чат-бот - для повідомлень
@stop_russian_war_bot
Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.

В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту
@stop_russian_war
_________________________

0639221407
0680437205 тер.об Буча

0630364685 тер.об Ірпень

0634122440
0444544573 ще номери тер.об

0502707337 координаційний центр міської ради

0674627234 Бучанська міська лікарня

+380442420851 ЗСУ

+380459761335 Поліція

0931013100 СБУ і МВС
0800500442 Мін. Оборони
0800501482 Телефон довіри

0617023777
0617023778
0612870164
0616536417 номери екстреної мед.допомоги

0975133477
0982566285
0964120515 акушери-гінекологи

0444544573 про переміщення підозрілих в районі Києва
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча ВІЙНА фотофакт Федорук Анатолій Петрович відеосюжет
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