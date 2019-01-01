Сьогодні Буча витримала бій без втрат, але отримано чимало руйнувань

Бучанський міський голова Анатолій Федорук зустрівся із жителями вулиці Вокзальної, на якій сьогодні воїни Збройних Сил України зупинили колону ворожої техніки.
Обійшлося без втрат, але завдано чимало руйнувань і біди, тож обговорили питання налагодження побуту для постраждалих.
Просимо мешканців громади залишатися в укриттях.
Боремося до перемоги!
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відео з лексікою.
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